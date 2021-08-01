شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو طبيعي.. واختيار الثلاثي الكبار "صائب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، مدير الكرة للمنتخب الوطني الأول، أن خروج المنتخب الأولمبي من أولمبياد طوكيو أمام البرازيل طبيعي بسبب فرق الإمكانيات الكبير بين اللاعبين.

وقال بركات فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" على إذاعة الشباب والرياضة: "لعبنا بطريقة جيدة أمام إسبانيا ولكن طريقة اللعب كانت دفاعية بشكل كبير فى مباراة الأرجنتين وخلال لقاء أستراليا ظهرت القدرات الهجومية".

وأضاف بركات: "اختيارات شوقي غريب للثلاثي الكبار محمد الشناوي والونش وأحمد حجازي كانت جيدة للغاية واختيارهم كان عند حسن ظن الجماهير وقدموا مباريات كبيرة للغاية".

وقال بركات : "محمد صلاح كان سيقدم أداء مذهل للمنتخب الأولمبي فى الناحية الهجومية إلى جانب أيضا غياب مصطفي محمد ظهر تأثيره بشكل كبير".

وتابع: "كنت أتمني من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تجبر الاندية على ترك اللاعبين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو لان المستوي الفني سيرتفع".

وكشف محمد بركات، عن استعدادات الفراعنة خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها فى الكاميرون قائلا : "نستعد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة من خلال مباراتي الكاميرون والجابون إلى جاني الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العرب المقرر لها فى قطر".

وأضاف: "سنسافر بطائرة خاصة إلى الجابون منعا لإرهاق اللاعبين ونسعي لتوفير كافة سبل الراحة للجميع".