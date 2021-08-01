شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتمسك ببقاء أليو ديانج وشرط وحيد لرحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ببقاء المالي أليو ديانج فى صفوف الفريق الأحمر، رافضا التفريط فى اللاعب، باعتباره من العناصر المهمة في تشكيل الأهلي ومن اللاعبين الذين يمتلكون حلول غير تقليدية خلال مشاركتهم في المباريات.

وأبلغ موسيماني إدارة الأهلي بأنه يحتاج لبقاء ديانج في الأهلي، لاسيما أنه خامة مميزة ويمتلك قدرات بدنية غير موجودة لدى لاعبين كثيرين، سواء محليين أو أجانب، خاصة فى التغطية الدفاعية واستخلاص الكرات ومنح الاستحواذ لفريقه بخلاف قدرته على التكملة الهجومية والاختراق من العمق، لتقديم الإضافة للخط الأمامي.

ووضع موسيماني شرطا وحيدا للموافقة على بيع أليو ديانج وهو وصول عرض مالى مغرى نظير الموافقة على بيعه لأحد الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات اللاعب المالي في الصيف المقبل، لاسيما مع اهتمام أندية فرنسية وتركية وخليجية بالتعاقد مع الدبابة المالية.