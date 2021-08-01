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أولمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح البحرين 30-20 ليتأهل الي ربع النهائي

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا عريضا علي نظيره البحريني بنتيجة 30-20 في الأخيرة من منافسات الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كان الشوط الأول قد انتهي بتقدم مصر 15-7، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني إلى 30-20.

وبهذه النتيجة ضمنت مصر الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط لتتأهل للدو ربع النهائي وتواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر قد استطاع الفوز على منتخب السويد في الجولة الماضية بنتيجة 27-22 ليحسم الصعود رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد .

بينما تغلب المنتخب على منتخب البرتغال في المباراة الأولى بنتيجة 37-31، قبل أن يخسر من الدنمارك في المواجهة الثانية بنتيجة 32-27، ثم الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 33 – 29.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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