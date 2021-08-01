شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد برنامج الدوري بعد انتهاء الراحة استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق بعد استئناف التدريبات، غدا الاثنين، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة فور الانتهاء من مباراتهم ضد أسوان الخميس الماضي والمؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراته المقبلة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات عمر مسابقة الدوري العام.
ويحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير للفترة المقبلة، بعدما منح اللاعبين بعض الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية غدا على ملعب مختار التتش، ضمن التحضير للمباريات المتبقية من عمر بطولتي الدوري والكأس.
وقررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.
وتُوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.