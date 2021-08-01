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موسيماني يحدد برنامج الدوري بعد انتهاء الراحة استعدادا لدجلة

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القاهرة - سامية سيد - يحدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق بعد استئناف التدريبات، غدا الاثنين، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة فور الانتهاء من مباراتهم ضد أسوان الخميس الماضي والمؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراته المقبلة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات عمر مسابقة الدوري العام.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير للفترة المقبلة، بعدما منح اللاعبين بعض الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية غدا على ملعب مختار التتش، ضمن التحضير للمباريات المتبقية من عمر بطولتي الدوري والكأس.

وقررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.

وتُوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

 

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