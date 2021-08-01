شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد برنامج الدوري بعد انتهاء الراحة استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق بعد استئناف التدريبات، غدا الاثنين، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة فور الانتهاء من مباراتهم ضد أسوان الخميس الماضي والمؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراته المقبلة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات عمر مسابقة الدوري العام.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير للفترة المقبلة، بعدما منح اللاعبين بعض الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية غدا على ملعب مختار التتش، ضمن التحضير للمباريات المتبقية من عمر بطولتي الدوري والكأس.

وقررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.