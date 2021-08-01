شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج أخطاء مهاجمى الزمالك بمعسكر برج العرب قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حصص تدريبية خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية، من أجل علاج الأخطاء التي يقع فيها مهاجمى الفريق والعمل على رفع كفاءتهم أمام مرمى الخصم واستغلال كافة الفرص التي تُتاح لهم.

ويحرص كارتيرون على علاج كافة الأخطاء التى يقع فيها مهاجمى فريقه، وكذلك المدافعين، خلال معسكر الإعداد وقبل عودة استئناف مباريات الدورى الذى كان توقف بسبب المنتخب الأولمبى.

وأعلن اتحاد الكرة، جدول المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 / 2021 والذى من المقرر أن ينتهى يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الـ8.

وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.