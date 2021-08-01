شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب سلاح الشيش يخسر أمام إيطاليا 45/ 30 ويواجه هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط منتخب سلاح الشيش رجال أمام منتخب إيطاليا 45 /30، في منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه منتخب السلاح نظيره هونج كونج على المركزين السابع والثامن، بعدما خسر أمام فرنسا في دور الثمانية بنتيجة 45/30 أيضا.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش سقط أمام المجر 45-28 خلال منافسات تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصد مصر المركز الثامن في المشاركة الثالثة فى منافسات فرق سيدات سلاح الشيش في الأولمبياد.

كان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى. ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.