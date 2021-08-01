شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. المصارع عبد اللطيف منيع يفقد فرصته في أدوار الترضية ويودع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد المصارع المصرى عبد اللطيف منيع، فرصته في الوصول إلى أدوار الترضية، بعد خسارة بطل روسيا من لاعب جورجيا 1 - 3 بربع نهائي ميزان 130 كجم مصارعة رومانية بأولمبياد طوكيو 2020.

وكان عبد اللطيف منيع خسر من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 1 - 3 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

ونجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2021، من خلال البطولة المؤهلة التى أقيمت فى تونس، والتى حقق خلالها المركز الأول والميدالية الذهبية.

وعبد اللطيف منيع من مواليد دكرنس بالدقهلية، يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ ممارسة المصارعة وهو فى الثامنة من عمره، وشارك فى الكثير من البطولات حتى وصل إلى المشاركات الأفريقية والعالمية.

وأصيب منيع بالكورونا خلال الأسابيع الماضية، لكن إصراره وعزيمته، وتمسكه بالحلم الأولمبى، جعله يقاوم حتى استطاع تحقيق حلمه بالمشاركة فى التأهل أوليمبياد طوكيو.