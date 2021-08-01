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مصر تخسر أمام رومانيا وتودع منافسات تنس الطاولة للسيدات بالأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر الفريق المصري للسيدات المباراة التي جمعته مع نظيره الروماني في دور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بنتيجة 3-0.

المنتخب المصري خسر اللقاء الأول الذي تكون من الزوجي يسرا حلمي وفرح عبد العزيز أمام دانييلا دودين وإليزابيتا سمارا بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وفي اللقاء الثاني، خسرت ديما مشرف أمام يرناديت سزوكس بنتيجة 3-2 في الأشواط.

أما اللقاء الثالث فانتهي لصالح اليزابيتا سمارا على حساب فرح عبد العزيز بنتيجة 3-1، لتنتهي المواجهة لصالح رومانيا بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة يكون فريق سيدات مصر لكرة الطاولة قد ودع منافسات الدورة الأولمبية في ظل عدم وجود ترضية في هذه اللعبة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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