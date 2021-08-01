فيلا يوافق على صفقة بايلي مع ليفركوزن الألماني

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لندن: أعلن نادي أستون فيلا الانكليزي لكرة القدم السبت انه توصل إلى إتفاق مع باير ليفركوزن الألماني بشأن انتقال مهاجم الاخير الجامايكي ليون بايلي إلى صفوفه، من أجل تعويض رحيل قائده جاك غريليش المحتمل إلى مواطنه بطل الدوري مانشستر سيتي.

وأفاد فيلا في بيان انه توصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني "تحت شرط أن يجتاز اللاعب الفحص الطبي وأن ينهي بعض التفاصيل الشخصية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان انتقال بايلي إلى ملعب "فيلا بارك" يأتي ضمن خطوة استباقية للحول بدلاً من جناحه غريليش الذي من المتوقع رحيله إلى صفوف بطل الدوري الانكليزي الممتاز.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي قدّم عرضاً قياسياً بقيمة 117 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات قائد فيلا، البالغ 25 عاماً.

وفي حال انتقل غريليش إلى ملعب الاتحاد، فسيصبح اللاعب الأغلى في الدوري المحلي محطماً الرقم السابق لصفقة انتقال لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي في عام 2016 مقابل قرابة 123 مليون دولار.

عرض تجديد

وفي خطوة عكسية، أشارت التقارير أيضاً إلى أن فيلا قدّم بدوره عرضاً لقائده لتجديد عقده، برغم انه كان أقدم على تجديده في أيلول/سبتمبر الماضي لخمسة أعوام جديدة.

وكان غريليش تألق في صفوف منتخب "الاسود الثلاثة" في كأس أوروبا الاخيرة وساهم في قيادته إلى المباراة النهائية التي أقيمت على ملعبه في ويمبلي، حيث سقط بركلات الترجيح 2-3 أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويستهل فيلا الموسم الجديد بلقاء واتفورد في 14 آب/أغسطس المقبل.