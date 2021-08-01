شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو و"ترانزيت" فى فرانكفورت ويصل غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر اليوم الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غدًا على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غدًا الأثنين .

وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد تعادله امام إسبانيا 0 / 0 ثم الخسارة أمام الأرجنتين 1 / 0 ، و الفوز على أستراليا 2 / 0.