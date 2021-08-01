شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد القادمة في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب مصر لكرة اليد، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما نجح في التأهل إلى ربع النهائى بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

موعد مباراة منتخب اليد القادمة

ويواجه المنتخب الوطني لليد صاحب المركز الثالث في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، في المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.

ووقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.