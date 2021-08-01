شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى يخسر أمام سيرجي الروسي في ثمن نهائي المصارعة الرومانية بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المصارع المصري هيثم فهمى في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي إيمالين بنتيجة 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

وخسرت أيضا المصرية سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وتعد دورة أمستردام 1928 هى أول بطولة أولمبية تحصد فيها مصر ميداليات والتى وصلت إلى 4 ميداليات متنوعة، من بينها ذهبية إبراهيم مصطفى بطل المصارعة.

وتكونت بعثة المصارعة فى أولمبياد أمستردام 1928 من 4 لاعبين، هم: إبراهيم مصطفى والذى رفع العلم الأولمبي فيها، وعلى كامل وإبراهيم كامل وإبراهيم صبيح، وكان مصطفى أكثرهم خبرة فى ظل صغر سن الثلاثى الآخر وقتها.

ويعد إبراهيم مصطفى اللاعب الوحيد الذى تم تسجيل حركة فنية باسمه بعد أدائه فى أولمبياد أمستردام، واللاعب الوحيد الذى تقام بطولة سنوية باسمه حتى الآن.

ويعد أيضا أول لاعب مصري وعربى يفوز بميدالية ذهبية أوليمبية في المصارعة، وقد تولى تدريب منتخب مصر القومي للمصارعة فى وقت سابق، وتوفى يوم 9 أكتوبر 1968.