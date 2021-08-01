شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد يكتسح البحرين 30/ 20 في بروفة مهمة لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني أو البرازيلى في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، في المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من: الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - إبراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.