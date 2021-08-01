شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. عبد اللطيف منيع يخسر أمام بطل روسيا في المصارعة الرومانية 3/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المصري عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 1 - 3 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

ونجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2021، من خلال البطولة المؤهلة التى أقيمت فى تونس، والتى حقق خلالها المركز الأول والميدالية الذهبية.

وعبد اللطيف منيع من مواليد دكرنس بالدقهلية، يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ ممارسة المصارعة وهو فى الثامنة من عمره، وشارك فى الكثير من البطولات حتى وصل إلى المشاركات الأفريقية والعالمية.

وأصيب منيع بالكورونا خلال الأسابيع الماضية، لكن إصراره وعزيمته، وتمسكه بالحلم الأولمبى، جعله يقاوم حتى استطاع تحقيق حلمه بالمشاركة فى التأهل أوليمبياد طوكيو.