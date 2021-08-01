شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب سلاح الشيش رجال يخسر من فرنسا 45/34 في دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سلاح الشيش رجال من منتخب فرنسا بنتيجة 45-34، في منافسات دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

وسيخوض منتخب السلاح منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن خلال منافسات اليوم الأحد.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش قد سقط أمام المجر 45-28 خلال منافسات تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصد مصر المركز الثامن في المشاركة الثالثة فى منافسات فرق سيدات سلاح الشيش في الأولمبياد.

كان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، قد خسرن من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.