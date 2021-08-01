شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب سيدات تنس الطاولة يخسر من رومانيا 3/0 ويودع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات تنس الطاولة من رومانيا بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار مباريات دور الـ16، ليودع المنتخب دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تقام بين المنتخبين 5 مباريات ويتأهل من يحقق الفوز فى 3 مباريات منها، كل مباراة بها 5 أشواط ومن يحسم 3 منها يفز بالشوط.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالى:

المواجهة الأولى "زوجى": دينا عبد العزيز ويسرا حلمي x دانييلا دوديان وإليزابيتا سامارا

خسرت دينا عبد العزيز ويسرا حلمي أمام الرومانيتين دانييلا دوديان وإليزابيتا سامارا 3 /0، بنتيجة 11/ 8، 13/ 11، 11/6 لتفوز رومانيا بأولى المواجهات.

المواجهة الثانية: دينا مشرف x بيرناديت جوكس

خسرت دينا مشرف أمام بيرناديت جوكس بنتيجة 3/2، على الرغم من تقدم دينا مشرف بالشوطين الأول والثانى بنتيجة 12/ 10، 11/9، إلا أن الرومانية عادت وانتصرت في ثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11 /6، 11/7، 11/7، لتتقدم رومانيا بالمواجهة الثانية.

المواجهة الثالثة: فرح عبد العزيز × إليزابيتا سامارا

خسرت فرح عبد العزيز الشوط الأول بنتيجة 11/ 4، لتعود وتنتصر في الشوط الثانى بنتيجة 11/9، لكن الرومانية إليزابيتا سامارا حسمت الشوط الثالث والرابع لصالحها بنتيجة 11/ 9 ، 11 /8، لتنهى المباراة بنتيجة 3 /1.