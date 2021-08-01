شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإنتاج الحربى يطالب مصطفى البدرى بإغلاق ملف عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى لاعبه مصطفى البدرى بعدم الانشغال بعروض الاحتراف التي وصلته بالفترة الأخيرة للتركيز مع الفريق لإنقاذه من مغبة الهبوط للقسم الثانى، وتألق مصطفى البدرى مع الإنتاج الحربى هذا الموسم ونجح في تسجيل سبعة أهداف من بينها هدفين في شباك بيراميدز بجانب هدف في شباك الاهلى دفعت اللاعب ليكون في بؤرة إهتمام الأندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت مباراة الاهلى والإنتاج الحربى التي خسرها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين تألقاً ملفتاً للأنظار لمصطفى البدرى حيث سجل الهدف الثانى فى شباك الأهلى فى الدقيقة 64 من عمر المباراة، ورفض الإحتفال بهدف فى مرمه الأهلى لكونه أحد ناشىء القلعة الحمراء قبل أن يرحل لأسوان ومنها للإنتاج الحربى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.

وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 14 مباراة فاز في لقاء وخسر 7 لقاءات منها وتعادل فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 26.

وافتتح كشرى مبارياته مع الإنتاج الحربى بالخسارة من زعيم الثغر بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع وادى دجلة ثم تعادل إيجايباً مع سيراميكا بهدف لكل فريق فيما عاد للخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم خسر من الاسماعيلى بنفس النتيجة ثم خسر من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ثم فاز علي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع الجونة 1-1 ثم مع بيراميدز2-2 ثم خسر من الاهلى 3-2.