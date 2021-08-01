شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يقترب من مواجهة ألمانيا في ربع نهائي الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر لكرة اليد من ضرب موعد مع نظيره الألماني في ربع نهائي أولمبياد اليد المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، في حال فوز الأخير على البرازيل، بعدما نجح الفراعنة في تحقيق 3 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك ويخوض حاليا مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام البحرين.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية من الأولمبياد، بعدما تواجد في وصافة المجموعة خلف الدنمارك وأمام السويد، اللذين ضمنا التأهل أيضًا.

ومنح منتخب اليابان لكرة اليد تأهلا تاريخيا للبحرين إلى ربع نهائي الأولمبياد في كرة اليد، بعد فوز اليابان على البرتغال 31-30 لتتأهل البحرين بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع البرتغال واليابان بغض النظر عن نتيجتها أمام منتخب مصر بعد قليل.