أبو الدهب ينتقد شوقي غريب: كفاية مجاملات للمدربين منتخب عشوائي..ورمضان صبحي الشارة تقيله

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الكابتن محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن غضبه الشديد من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وذلك عقب خروج الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وقال "أبو الدهب" خلال لقائه ببرنامج '' البريمو '' المذاع عبر فضائية '' Ten '' :المجاملات تدير الكرة المصرية بضكل واضح ، فعلى أي أساس تم تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأوليمبي ؟؟ خاصةً أنه تولى تدريب المنتخب الأول من قبل ولم يحقق النجاح المطلوب ، وفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2015 فتمت مكافئته بتدريب المنتخب الأوليمبي !

وتابع : حال الكرة المصرية لن يتغير طالما أن المجاملات تتحكم بشكل كبير في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية .