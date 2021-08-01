مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال : قطر بتصرف على حسونة 5 مليون جنيه في العام الواحد

الشارقة - اميمة ياسر - علق خالد قرني المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرفع الأثقال عن موقف فارس حسونة المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وقال قرني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" : ابارك لفارس حسونة، ولوالده التتويج بالميدالية الذهبية، والده زميل وكابتن بتاعنا.

وتابع: كنا نتمنى ان يتوج حسونة بالميدالية بإسم مصر، لكن رحيله كان بسبب ظروف خارجة عن إدارتنا, معقبا : حسونة كان يتدرب معنا، والده ذهب به لقطر أثناء خوضه تدريبات هناك، سافر وهو في سن 14 سنة.

وأضاف: حسونة موهبته كبيرة، وبيتصرف عليه في قطر ما يقرب من 4 أو 5 مليون جنيه في العام الواحد.

واختتم "المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرفع الأثقال" حديثه قائلا: لو طلبت ده في مصر محدش هيوافق، لازم نبقى عارفين احنا رايحين ننافس ولا نبقى موجودين بس، لازم نركز على أشخاص بعينهم علشان نفوز بالميداليات.