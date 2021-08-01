الأهلي السعودي يتعاقد مع السنغالي الحسن نداو

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الرياض: أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم السبت تعاقده مع جناح فاتح قراجمرك التركي، السنغالي الحسن نداو لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتأتي هذه الصفقة بعد يومين من تعاقد الأهلي مع لاعب ليدز يونايتد الانكليزي السابق، الجناح المقدوني إزجان أليوسكي في صفقة انتقال حر.

وحسمت إدارة الأهلي صفقة انتقال الجناح الدولي السنغالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد المادية.

واكتفى الأهلي بنشر فيديو ترحيبي باللاعب مع تعليق "أسد التيرانغا ينضم إلى كتيبة الأسود". علماً أن النادي أشار عبر تعليقه على الصورة الترحيبية باللاعب الجديد_ والتي نشرتها صفحته الرسمية على تويتر_ الى أن مدة العقد ثلاث سنوات.

وشارك نداو في 59 مباراة مع فريقه التركي، فسجل 14 هدفًا ومرر 14 كرة حاسمة.

وبات نداو (24 عاماً) سادس صفقات الأهلي هذا الصيف بعد البرازيليين باولينيو ودانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني أليوسكي، إضافة إلى المهاجم محمد مجرش القادم من مواطنه الفتح.