شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد يتقدم على البحرين 6-4 في أول ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب اليد أول ربع ساعة بالتقدم على منتخب البحرين 6/4، فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى ضمان الصعود إلى دور ربع النهائى بالفوز فى 3 مواجهات بدور المجموعات على كلا من البرتغال واليابان والسويد، بينما تلقى خسارة وحيدة فى ثان لقاءاته أمام الدنمارك بطل العالم.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.