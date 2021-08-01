شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي دريسيل يسير على خطى الأسطورة فيليبس ويحصد رابع ذهبيات طوكيو للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير السباح الأمريكي سيليب دريسيل على خطى الأسطورة مايكل فيليبس ويتوج بذهبية سباق سباحة 50 متر حرة برقم أولمبي جديد وهي الذهبية الرابعة له في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأمس حطم السباح الأمريكي كايلب دريسيل الرقم القياسي العالمي في الأولمبياد، وحصل على الميدالية الذهبية سباق 100 متر فراشة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020 المقامة حاليا فى اليابان.

وحقق ‏كايلب دريسيل قبل ذهبية اليوم، الميدالية الذهبية الثالثة في أولمبياد طوكيو وذهبيته الخامسة بشكل عام في الأولمبياد، بسباق 100 متر فراشة، بزمن قدره 49.45 ثانية، وحطم الرقم الأولمبي 49.71 والعالمي 49.50 المسجلين باسمه.

وحل المجري كريستوف ميلاك في المركز الثاني بفارق 23 جزءا من الثانية، والسويسري نوي بونتي في المركز الثالث بفارق ثانية و29 جزءا من الثانية.

وكانت الأمريكية كاتي ليديكي قد فازت بسباق 800 متر حرة، لتضيف ذهبية أخرى لرصيدها بعد الفوز بسباق 1500 متر حرة، لتحصل على ذهبيتين في طوكيو 2020.