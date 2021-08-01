شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يواجه ألمانيا في ربع نهائي الأولمبياد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع نظيره الألماني في ربع نهائي أولمبياد اليد المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك ويخوض حاليا مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام البحرين.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية من الأولمبياد، بعدما تواجد في وصافة المجموعة خلف الدنمارك وأمام السويد، اللذين ضمنا التأهل أيضًا.

ومنح منتخب اليابان لكرة اليد تأهلا تاريخيا للبحرين إلى ربع نهائي الأولمبياد في كرة اليد، بعد فوز اليابان على البرتغال 31-30 لتتأهل البحرين بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع البرتغال واليابان بغض النظر عن نتيجتها أمام منتخب مصر بعد قليل.