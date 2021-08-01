شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. اليابان تقهر البرتغال وتمنح البحرين تأهلا تاريخيا لربع نهائي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح منتخب اليابان لكرة اليد تأهلا تاريخيا للبحرين إلى ربع نهائي الأولمبياد في كرة اليد، بعد فوز اليابان على البرتغال 31-30 لتتأهل البحرين بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع البرتغال واليابان بغض النظر عن نتيجتها أمام منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره البحريني في تمام الرابعة فجر الأحد، وذلك في ختام المجموعة الثانية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويدخل المنتخب المباراة قيادة الإسباني بارندو تحت شعار لا بديل عن الفوز لحسم المركز الثاني في المجموعة خلف الدنمارك وذلك لملاقاة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى والابتعاد عن منتخبات فرنسا وألمانيا.

وكان المنتخب المصري بالأمس قد استطاع الفوز على منتخب السويد بنتيجة 27-22 ليحسم الصعود رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد .

وكان المنتخب قد تغلب على منتخب البرتغال في المباراة الأولى بنتيجة 37-31، قبل أن يخسر من الدنمارك في المواجهة الثانية بنتيجة 32-27، ثم الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 33 – 29.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كلا من: "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار".