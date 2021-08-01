شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب الإسماعيلى بحسم مصير 5 دراويش قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى من اللجنة الفنية بالنادى برئاسة على أبو جريشة سرعة حسم مصير خمسة لاعبين هم "شكرى نجيب ومحمد هاشم ومحمد حسن وحسين السيد مارسيلو وفخر الدين بن يوسف" قبل نهاية الموسم، وينتهى تعاقد شكرى نجيب ومحمد هاشم مع الدراويش في نهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل بالإضافة إلى أن الثلاثى مارسيلو وحسن وفخر تنتهى إعارتهم مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى، ويرى جلال أن الخمسة لاعبين من القوام الاساسى للإسماعيلى ويجب الحفاظ على خدماتهم والتخلص من صداع العروض التي تطاردهم بأسرع وقت للحفاظ على التركيز في صفوف الدراويش.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وودعت مصر أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف في ربع النهائي.

وتنتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس ثم الاهلى 11 أغسطس ثم الزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.