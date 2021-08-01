سمر حمزة تخسر في المصارعة بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسرت المصرية سمر حمزة أول مباراة لها في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو 2020، أمام الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12، ضمن مواجهات دور الـ16.

وتعد مشاركة سمر حمزة في منافسات المصارعة هي الافتتاحية لمصارعي مصر في الدورة الأولمبية الجارية حاليًا في اليابان.

وتلعب سمر حمزة ضمن منافسات وزن 76 كجم في المصارعة الرومانية.

وبهذه الخسارة تكون سمر بحاجة إلى وصول المصارعة الروسية إلى المباراة النهائية لتفتح الطريق أمامها للعب على الميدالية البرونزية عن طريق مواجهات الترضية.