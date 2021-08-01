بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والبحرين لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر والبحرين ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 1-8-2021، بنهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره البحريني، بختام الدور التمهيدي لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، في مواجهة رسمية بطابع ودي بعدما ضمن المنتخبين تأهلهم إلى ربع النهائي.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى دور ربع النهائي في الجولة الماضية، بفوزه المستحق على السويد، ولكن لن يتنازل عن تحقيق الانتصار أمام البحرين اليوم، من أجل المحافظة على وصافة المجموعة أو خطف الصدارة من الدنمارك حال خسارتها أمام السويد.

في المقابل، ضمن منتخب البحرين تأهله بشكلٍ رسمي إلى ربع النهائي، بعدما خسرت البرتغال أمام اليابان قبل دقائق قليلة، ليواصل المحاربين كتابة التاريخ يتحقيق حلم بلوغ الأدوار الإقصائية لمسابقة كرة اليد، بعدما حقق أول انتصار له في أولى مشاركاته في الأولمبياد، على حساب اليابان في الجولة الماضية.

ويتصدر منتخب الدنمارك ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 8 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في الوصافة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن الثالث السويد.

ويتواجد البحرين في المركز الرابع برصيد نقطتين ليتأهل إلى دور الثمانية، رغم تساويه في النقاط مع الخامس والسادس البرتغال واليابان، بسبب فوزها على الساموراي بفارق هدفين، وخسارتها بفارق هدف واحد من البرتغال.

وتنطلق مواجهة مباراة مصر والبحرين ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية في تمام الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت جرينيتش، 04:00 بتوقيت مصر، 05:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والبحرين، على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عموي.