شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس أمام مونزا في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31-7-2021، والمنتهية بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف.

حقق يوفنتوس فوزاً سهلاً في ثاني مبارياته الودية أمام فريق مونزا بنتيجة 2-1، والتي أقيمت بينهم مساء اليوم على استاد بريانتيو في مونزا.

كان فريق ماسيميليانو أليجري مهيمنا منذ البداية، وافتتح السيدة العجوز التسجيل عند الدقيقة 13 عن طريق الشاب الايطالي “ماتياس سوليه” من تصويبة جميلة بالقدم اليسري من خارج منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الثاني أضاف يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 53 عبر اللاعب السويدي “ديان كولوسيفسكي” بعدما افتك الكرة من مدافع فريق مونزا وسددها بباطن القدم اليسري في الشباك بكل أريحية.

وفي الدقيقة 86 سجل مونزا هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب الايطالي “ماركو داليساندرو” بعد ان تابع رأسية من زميله في شباك تشيزني، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 2-1.

كان يوفنتوس قد لعب أمام “تشيزينا” الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة (3-1)، حيث سجل كوني دي وينتر، ويستون ماكيني، وماتياس سولي لصالح البيانكونيري.

وتعتبر المباراة الماضية لفريق يوفنتوس هي الأولى التي يشرف عليها المدرب ماسيمليانو أليجري في فترته الثانية. بعد أن قاد الفريق إلى 11 لقبًا في خمس سنوات خلال ولايته الأولى.

فيديو اهداف مباراة يوفنتوس الودية أمام مونزا في تحضيرات الموسم الجديد