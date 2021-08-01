عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هداية ملاك تبرز دور محمد صلاح في إنجاز أولمبياد طوكيو

الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365

استحوذت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو على اهتمام الجمهور المصري والعربي بعد إنجازها في أولمبياد طوكيو 2021.



وحصدت هداية ملاك الميدالية البرونزية للمرة الثانية، بعد إنجازها في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل 5 سنوات، علما بأنها شاركت في حمل علم مصر وتقدمت بعثة بلادها في نسخة طوكيو الحالية.

لكن ملاك كشفت عن شخص لعب دورا كبيرا فيما وصلت إليه خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الدولي محمد صلاح، أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

قالت في تصريحات إعلامية يوم السبت: "محمد صلاح هو القدوة والمثل الأعلى في عالم الرياضة بالنسبة لنا، أتمنى أن أقابله وجها لوجه لكي أشكره".

وفسرت بقولها: "أود أن أشكره لأنه منحنا الأمل لنكون مثله، هو نموذج يحتذى به ليس في مصر فقط، بل في العالم كله".

واختتمت هداية ملاك: "عندما أسافر إلى أي بلد ويسألونني عن موطني، أجيب (مصر)، يقولون (أنتِ من بلد مو صلاح!)".

وبات صلاح سفيرا للعرب في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال السنوات الماضية، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في أفريقيا والعالم، بالنظر للإنجازات التي حققها مع ليفربول الإنجليزي، ومن قبله روما وفيورنتينا بالدوري الإيطالي.