هداية ملاك: لعبت التصفيات المؤهلة لطوكيو "برجل واحدة"..وأتمني مقابلة محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، أنها تتمنى مقابلة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقالت "هداية" خلال لقائها ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": نفسي أقابل صلاح وأقول له شكرا لأنه منحنا الأمل أن نكون مثله في يوم من الأيام، دائما عندما أسافر ويسألوني عن بلدي وأقول مصر يقولوا لي "مو صلاح"، هو حقق إنجازات غير مسبوقة وهذا طموح كل رياضي.

وأضافت: لم أكن أتابع السوشيال ميديا، ولكن بعد الميدالية تفاجأت بأن حتى المشاهير مهتمين بنا، كنت أرغب في إسعاد أهلي وكل الشعب المصري بالميدالية وليس إسعاد نفسي فقط، ذهبت إلى سيف عيسى بعد التتويج، وقلت له إن شاء الله هتجيب ميدالية، وكنت أتوقع أنه سيحصد ميدالية ذهبية ولكن في البطولة المقبلة إن شاء الله.

وأختتمت "هداية" حديثها قائلة: لعبت البطولة برجل واحدة منذ التصفيات المؤهلة لطوكيو، حيث تعرضت لإصابة في الأنكل خلال مشاركتي بالمكسيك وتحدثت مع رئيس اللجنة الطبية باللحنة الأولمبية فطلب مني نزول مصر، وخضعت لجلسات وتمكنت على الأقل من المشاركة في البطولة.