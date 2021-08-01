المصري : لم نحسم رحيل كريم العراقي للزمالك حتي نجد البديل

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي عن موقف فريق الكرة من فرصة المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عدنان حلبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2": "تم إبلاغنا بالجدول الجديد للدوري وستبدأ العركة من الأحد القادم، الراحلة التي حصلت عليها الأندية الفترة الماضية (هتطلع علينا الفترة المُقبلة)".

واضاف: "نحن فريق يجتهد ويتعب لكي يأخذ مركزا جيدا في جدول الترتيب، ولكن أثيرت بلبلة عن عدم مشاركتنا في كأس الكونفدرالية الموسم المُقبل، علمنا بناءا على حديث أحد الإعلاميين أن طلائع الجيش هو من سيشارك في البطولة باعتباره وصيف كأس مصر، ونحن بالتأكيد لن نصمت على ذلك لو حدث وسنطالب بحقنا".

وتابع: لم يتم حسم قرار رحيل كريم العراقي إلى الزمالك أو أي ناد حتى الآن، لأننا نمتلك عروضا للاعب من مصر وخارج مصر، وإن كان هناك حديث من جانب الزمالك فلم ترتق إلى العروض الرسمية, معقبا: لو وجدنا بديلا لكريم العراقي ومقابلا ماديا يُغطي احتياجاتنا سنبيع اللاعب الموسم المُقبل.

واختتم "حلبية": تحدثنا مع إدارة الزمالك بشأن ضم محمد عبد السلام، هو لاعب واعد ويحتاج أن يخرج من الزمالك ليظهر بشكل جيد، ولو تواجد معنا سيكون له شأن أخر، ولكن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن.