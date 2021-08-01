برشلونة يفوز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة

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برلين: حقق برشلونة الاسباني فوزاً مقنعاً على مضيفه شتوتغارت الالماني بثلاثية نظيفة في مباراة ودية استعداداً للموسم، فيما سجل المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو هدف التعادل والأوّل له بقميص فريقه الجديد ميلان الإيطالي أمام نيس الفرنسي 1-1 السبت.

في المباراة الأولى على ملعب "مرسيدس-بنز أرينا"، افتتح النادي الكاتالوني التسجيل بواسطة الوافد الجديد الهداف الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 21.

وهو الهدف الثاني لديباي المنتقل إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، بعدما كان افتتح رصيده التهديفي في مباراة الفوز على جيرونا 3-1 الاسبوع الماضي.

واضاف الفائز هدفين عبر الشاب النمسوي يوسف دمير (36) وريكي بويغ (73) بتمريرتين من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وشارك الدوليان المدافع خوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في المباراة بعدما دخلا أرض الملعب كبديلين، بعدما ساهما في وصول اسبانيا إلى نصف نهائي كأس أوروبا الاخيرة.

ويخوض برشلونة مباراته الودية المقبلة أمام سالزبورغ النمسوي في 4 آب/أغسطس، قبل استضافة يوفنتوس الإيطالي في الثامن منه في كأس جوان غامبر.

ويستهل برشلونة مبارياته في "الليغا" في 15 منه باستقباله ريال سوسييداد.

هدفٌ سريع

وفي المباراة الثانية، احتاج جيرو إلى أربع دقائق فقط بعد دخوله إلى أرضية ملعب "أليانز ريفييرا"، ليسجل هدف التعادل لوصيف الدوري الإيطالي بعد انضمامه إليه قادماً من تشلسي الانكليزي.

تقدم نيس من ركلة جزاء نفذها بنجاح الجزائري الاصل أمين غويري في الدقيقة 59، وعادل جيرو الذي دخل بديلاً للبرتغالي لياو في الدقيقة 61، بعدما تلاعب في الهواء باللاعب كيفرن توران متابعاً بنجاح ركلة حرة من سامويل كاستييخو (65).

وبعد 9 أعوام قضاها في انكلترا، سجل خلالها 90 هدفاً في 255 مباراة مع ناديي أرسنال وتشلسي، انتقل بطل العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018، إلى ميلان في عقد يمتد حتى عام 2023.

وفي ابرز المباريات الودية خلال هذه الامسية، فاز مرسيليا الفرنسي على ملعبه "فيلودروم" وأمام 30 ألف مشاهد، على ضيفه بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فياريال الاسباني 2-1.

واختتم مرسيليا استعداداته قبل انطلاق الدوري الفرنسي من دون اي خسارة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في اثنتين.

في المقابل، سقط مواطنه ليون أمام مضيفه بورتو البرتغالي 3-5 على ملعبه "استاد التنين" خلال مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة.

ومني ليون بخسارته الثانية الودية توالياً بعد أولى أمام سبورتنغ لشبونة بنتيجة 2-3.

بور-د ح