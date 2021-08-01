شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات مثيرة تنتظر المصري البورسعيدي بعد كشف مواعيد استكمال لقاءات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بجدول مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من التاسعة والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

مباراة الجولة التاسعة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثين: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق العشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وانبي ، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الاثنين والثلاثاء الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أغسطس المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثين: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي الخميس والجمعة السادس والعشرين والسابع والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة إقامة المباراة بعد.