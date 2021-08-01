شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة وتصحيح أخطاء أبرز كواليس المران الأول لهيثم شعبان في سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد هيثم شعبان، المدير الفني العائد من جديد لقيادة سيراميكا، مرانه الأول مع الفريق الكروى الأول، في أول أيام معسكر أكتوبر الذي يستعد خلاله الفريق الصاعد حديثا للأضواء لمواجهة الأهلى المقرر لها السابع من أغسطس الجاري.

وشهد المران محاضرة من هيثم شعبان للاعبين على هامش التدريب الجماعي وجه لهم بعض النصائح الفنية وطالبهم بالتركيز في المباريات المتبقية بالدورى والتي تحسم بشكل كبير قائمة اختياراته للموسم الجديد.

وأوقف شعبان المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء التمركز والتمرير للاعبين، وطالبهم بتحسين الحالة الذهنية خاصة أنها شكلت صداعا للفريق في الفترة الأخيرة، حيث تكبد سيراميكا أهدافا قاتلة في مباريات الدور الثاني جاء معظمها في أخر 5 دقائق من المباراة.

قرر هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، إقامة معسكر مغلق خلال الفترة القادمة قبل العودة لمباريات الدوري الممتاز، وفضّل المدير الفني لفريق سيراميكا، خوض معسكرًا لمدة 5 أيام في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.