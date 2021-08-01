شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: البدري لم يقدم أي فنيات مع المنتخب.. واللي هيخسر نقاط من القطبين هيزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر سابقا، أن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب، لم يقدم أي فنيات حتى الآن تعكس شخصيته التدريبية ولا يوجد لنا شكل ولا هوية.

وقال عبد الظاهر السقا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حسام البدرى لم يقدم أي فنيات تعكس شخصيته التدريبية مع المنتخب الأول، ولا يوجد لنا شكل نلعب عليه ولازم يكون عنده هوية".

وأضاف عبد الظاهر: "من الصعب التكهن ببطل الدورى هذا الموسم، الأهلى والزمالك هيخسروا نقاط لسه في المباريات المقبلة، بس اللى هيخسر هيزعل أوى ودى من حلاوة الدورى وكمان الثالث والرابع لم يحسموا وكذلك فرق الهبوط لم تتحدد حتى الآن".

وتابع عبد الظاهر السقا: "الدورى صعب لأنه اقترب من سنة كاملة ولازم يكون عندنا رابطة أندية تدير الدورى لحل كل الأزمات التي يتعرض لها الدوري".

وأضاف: "منتخبنا الأولمبى افتقد وضع سيناريوهات في مباراة البرازيل والخسارة أمامه أمر طبيعى، وناصر كان لازم يأخذ فترة طويلة أمام البرازيل بعد تألقه في مباراة أستراليا، واللاعيبة دلوقتى شغالة على نفسها بدنيا بس".