شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: أخطط للحصول على راحة لمدة سنة قبل الاستعداد لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هداية ملاك، بطلة مصر في لعبة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، أنها تخطط للحصول على راحة لمدة سنة خلال الفترة المقبلة قبل التفكير في أولمبياد باريس 2024.

وقالت هداية، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": كان نفسي أحصد ميدالية ذهبية في طوكيو، ولكن السيناريو الأقرب أن أحصل على راحة لمدة سنة، وبعد ذلك أتدرب وأعود للعب.

وقال حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية: هداية ملاك كانت مستبعده من تصفيات الأولمبياد؛ بسبب إصابتها في الأنكل من الناحية النظرية، لكنها إنسانة مجتهدة، وتمكنت من العودة سريعا، وهي من أكثر الملتزمين بالتعليمات الطبية.

من جانبه، أعرب والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته الكبيرة بتتويج ابنته بالبرونزية الثانية على التوالي في الأولمبياد، وقال والد هداية ملاك في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أشكر كل الشعب المصري على مساندة هداية، وهي ابنة مصر كلها وليست ابنتنا فقط، ظننا في ربنا كان كبيرا بأن تحقق ميدالية لمصر وكانت عند حسن الظن بها، وهي تعبت كثيرا وتستحق أكثر من ذلك، وأرى أنها كانت تستحق الميدالية الذهبية.. لترد البطلة المصرية "المرة الجاية إن شاء الله".

وأضاف: تلقيت تهنئات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ووجدت متابعين كثيرين لي على السوشيال ميديا، عقب بوست تهنئتي لهداية، وهذا الأمر فاجأني.