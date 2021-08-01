شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغير تألق والتر بواليا خريطة تعاقدات الأهلي مع الأجانب في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، الأنظار بفضل تألقه في آخر مشاركتين مع الفريق الأحمر بالدوري، وتحديدا في مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان، الذي نجح خلالهما في تسجيل هدفين حاسمين لفريقه في مشوار نحو استعادة صدارة الدوري وتقليص فارق النقاط مع غريمه الزمالك.

وتألق بواليا فى آخر مباراتين لفريقه، وسجل هدفين حاسمين الأول في مرمى الإنتاج ومنح فريقه هدف الفوز فى الوقت القاتل، بعدما كانت النتيجة تسير في اتجاه التعادل، والثاني في مرمى أسوان وهو هدف قتل المباراة عقب انتفاضة أبناء الجنوب، بعد تسجيل الهدف الأول لهم في مرممى الأهلي لتصبح النتيجة 3 / 1.

وظهر والتر بواليا بمستوى طيب على مدار المباراتين الأخيرتين، ونجح في تسجيل هدفين مؤثرين، دفع البعض لتغيير وجهة نظره تجاه اللاعب وموقفه من الرحيل عن الأهلي في الصيف القادم، بعدما كان المهاجم الكونغولي موضوعا على رأس قائمة الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد.

وكان مسئولو النادي الأهلي يخططون لضم لاعب أجنبي واحد أو اثنين في الصيف المقبل أحدهم الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني والذي اقترب بشدة من الانتقال للأهلي، والثاني قد يكون لاعبا من جنوب إفريقيا، ولكن الأمر يتوقف على مصير اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأحمر.

مسئولو الأهلي كانوا يضعون والتر بواليا كأول اللاعبين الأجانب الذين ستتم التضحية بهم من أجل ضم لاعب أجنبي جديد، ولكن تألق اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره بمستوى جيد قد يدفع إدارة الفريق الأحمر لتغيير خريطة التعاقدات الصيفية، وتعيد النظر في مسألة رحيل المهاجم الكونغولي، سواء بالإبقاء عليه والتفكير في لاعبين آخرين للرحيل عن القلعة الحمراء، أو إعارته لأحد الأندية المحلية لمدة موسم ويعود مجددا للأهلي إذا ما فشلت الإدارة في تسويق أي لاعب آخر.

وقد يكون الثنائي جونيور أجايي وأليو ديانج ضحايا تألق بواليا مع الأهلي من حيث يتم تسويق اللاعب النيجيري في الصيف المقبل وبيعه لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه أو الموافقة على أحد العروض المقدمة لشراء ديانج في الصيف رغم وجود تحفظ على بقاء اللاعب، من أجل إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم صفقة جديدة، وهو ما سيتحدد بنهاية الموسم الحالي.