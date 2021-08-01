شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الونش طالع بسرعة الصاروخ.. ولولا الشناوى كنا شيلنا كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر سابقا، أن المنتخب الأولمبى افتقد وضع سيناريوهات في مباراة البرازيل، والخسارة أمر طبيعى في ظل الفوارق البدنية والفنية.

وقال عبد الظاهر السقا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "منتخبنا الأولمبى افتقد وضع سيناريوهات في مباراة البرازيل والخسارة أمامه أمر طبيعى، وناصر كان لازم يأخذ فترة طويلة أمام البرازيل بعد تألقه في مباراة أستراليا، واللاعيبة دلوقتى شغالة على نفسها بدنيا بس".

وأضاف: "أحمد حجازى قدم مستوى جيدا في الأولمبياد بفضل خطة شوقى غريب التي هيأت له الوضع الذى يتألق فيه، وأكثر فترة عاشها أحمد حجازى في حياته كانت مع برادلى؛ لأنه منع وضعه في مقابلة واحد ضد واحد، وأجبر المنافسين على لعب الكرة الطويلة التي يتميز بها حجازى".

وتابع: "محمود الونش طالع بسرعة الصاروخ ونجح في تطوير نفسه بنفسه، وأداؤه يدل على أنه يلعب منتخبات من سنين وطور من نفسه بشكل كبير في التوقيت والعرضيات والثنائيات".

واستطرد: "محمد الشناوى بقى في حتة تانية ونجح في تطوير شخصيته بشكل مميز، وشخصيته ظهرت في كل المباريات ولولا وجوده أمام البرازيل كان المنتخب شال كتير، والشناوى قادر على الاحتراف في أوروبا بعد وصوله إلى المستوى المميز الحالي، ويجب على الجميع المساعدة في تحقيق هذا الحلم".

وأردف: "غياب محمد صلاح أثر سلبيا على وضع المنتخب أمام البرازيل، وخروج محمد صلاح إلى أوروبا مبكرا يدل على أنه لاعب ذكى ومختلف، وصلاح والننى وتريزيجيه شالوا الليلة بدرى مع المنتخب بعد اعتزال اللاعبين الكبار مرة واحدة".

واختتم: "حسام البدرى عليه الاستعداد المبكر لإعداد توليفة مميزة بين لاعبى المنتخبين الأول والأولمبى، وهو محظوظ لامتلاكه جيلين مميزين".