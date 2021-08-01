شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: شعرت بأني رمز في افتتاح الأولمبياد واعتقدت إن محمد صلاح هيرفع العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هداية ملاك، بطلة مصر في التايكوندو الحاصلة على برونزية طوكيو 2020، أنها تفاجأت بقرار رفعها لعلم البعثة المصرية خلال طابور العرض في حفل افتتاح الأولمبياد، وقالت هداية ملاك، عبر برنامج "ملعب أون تايم": كنت أعتقد أن محمد صلاح سيرافق البعثة وقلت أكيد سيرفع علم البعثة، ولكن تفاجأت هناك بأنهم قالولي أني هرفع العلم وشعرت بأنه إنجاز كأول بنت تحمل العلم، شعرت كأني رمز.

وأضافت: المباراة الأولى في الأولمبياد كانت الأصعب؛ لأن ضربة البداية مهمة في التأهل، واجهت لاعبة أمريكا مرتين وخسرت منها، ولكن تغلبت عليها في مباراة حسم الميدالية البرونزية، والمباراة لم تكن سهلة، لكن كان لدي إحساس بالفوز.

وتابعت: أغلقت هاتفي خلال اليوم الأخير بالمنافسات، حتى أتمكن من التركيز، وشقيقي كان لاعب تايكوندو ودائما يعطيني نصائح ضد المنافسين، ونفذت تعليمات مدربي بالكامل.

من جانبه قال عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو: كان لدي إيمان قوي بأن الله لن يخذلنا بعد المجهود الذي تم بذله، وهداية مثال للمرأة الشابة الجميلة القريبة من ربنا، وربنا كرمنا بميداليتين وليس ميدالية واحدة.