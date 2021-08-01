شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الصيد: سنكرم هداية ملاك وسيف عيسى ماديا بالشكل اللائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن طنطاوي، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، أن النادي سيكرم الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك سيف عيسى الحاصل على البرونزية في منافسات الرجال.

وقال طنطاوي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": هداية في نظري أسطورة، خاصة بعد حصد ميداليتين متتاليتين في الأولمبياد رغم تغيير الوزن، هي شرفت مصر ورفعت رأسنا، وأشكر اتحاد التايكوندو على مجهوده الخارق، وأشكر أيضا سيف عيسى ابن نادي الصيد.

وأضاف: أتمنى أن تكون هداية موجودة معنا في الناحية الإدارية، وأناشدها أن تكون معنا في الانتخابات المقبلة، لأنها قدوة لشريحة كبيرة جدا من الشباب والبنات.

واختتم: لدينا اجتماع بعد 3 أيام وسنكرمها بالشكل اللائق، بعيدا عن لائحة النادي سنكرمها وسيف عيسى ماديا؛ لأنهما أسعدانا وأسعدا مصر.

من جانبه، أعرب والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته الكبيرة بتتويج ابنته بالبرونزية الثانية على التوالي في الأولمبياد، وقال والد هداية ملاك في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أشكر كل الشعب المصري على مساندة هداية، وهي ابنة مصر كلها وليست ابنتنا فقط، ظننا في ربنا كان كبيرا بأن تحقق ميدالية لمصر وكانت عند حسن الظن بها، وهي تعبت كثيرا وتستحق أكثر من ذلك، وأرى أنها كانت تستحق الميدالية الذهبية.. لترد البطلة المصرية "المرة الجاية إن شاء الله".

وأضاف: تلقيت تهنئات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ووجدت متابعين كثرين لي على السوشيال ميديا، عقب بوست تهنئة لهداية، وهذا الأمر فاجأني.

وتابع: قرار ما بعد التايكوندو يرجع لهداية، ولم نكن نراها بسبب المنافسات في الأعياد أو رمضان بسبب المعسكرات، وأعتقد أنها بحاجة لفترة راحة قبل أن تعود مجددا.