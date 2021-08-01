شكرا لقرائتكم خبر عن زوج هداية ملاك: بطلة في أي وقت وهزمت كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن فايد، زوج هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": هداية بطلة في أي وقت، وكنت متوقعا لها تحقيق ميدالية، ولم أفرض عليها راحة بعد الأولمبياد، ولكنه قرارها، هناك تفاهم كبير بيننا، الأولمبياد في هذه النسخة كانت أصعب، خاصة بسبب الوزن والتصنيف والقرعة، ولكن الحمد لله أنها وفقت لهذا.

من جانبه قال عبد الرحمن ملاك شقيق هداية: أشعر كأنني ألعب عندما تلعب هداية وأسعدتنا جميعا، لدي ثقة عمياء في قدرات هداية، وحصد ميداليتين متتاليتين في الأولمبياد هذا يحتاج لخبرة وقدرات كبيرة جدا.

وقالت البطلة المصرية: تفاجأت كثيرا باستقبالي بأتوبيس مكشوف ووجد جماهير وفريق المنتخب والبعض جاء من الإسكندرية.

من جانبه، أعرب والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته الكبيرة بتتويج ابنته بالبرونزية الثانية على التوالي في الأولمبياد، وقال والد هداية ملاك في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أشكر كل الشعب المصري على مساندة هداية، وهي ابنة مصر كلها وليست ابنتنا فقط، ظننا في ربنا كان كبيرا بأن تحقق ميدالية لمصر وكانت عند حسن الظن بها، وهي تعبت كثيرا وتستحق أكثر من ذلك، وأرى أنها كانت تستحق الميدالية الذهبية.. لترد البطلة المصرية "المرة الجاية إن شاء الله".

وأضاف: تلقيت تهنئات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ووجدت متابعين كثرين لي على السوشيال ميديا، عقب بوست تهنئة لهداية، وهذا الأمر فاجأني.