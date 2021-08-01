شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: نفسي أقابل محمد صلاح وأشكره ولعبت البطولة برجل واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، أنها تتمنى مقابلة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وقالت هداية عبر برنامج "ملعب أون تايم": نفسي أقابل صلاح وأقول له شكرا لأنه منحنا الأمل أن نكون مثله في يوم من الأيام، دائما عندما أسافر ويسألوني عن بلدي وأقول مصر يقولوا لي "مو صلاح"، هو حقق إنجازات غير مسبوقة وهذا طموح كل رياضي.

وأضافت: لم أكن أتابع السوشيال ميديا، ولكن بعد الميدالية تفاجأت بأن حتى المشاهير مهتمين بنا، كنت أرغب في إسعاد أهلي وكل الشعب المصري بالميدالية وليس إسعاد نفسي فقط، ذهبت إلى سيف عيسى بعد التتويج، وقلت له إن شاء الله هتجيب ميدالية، وكنت أتوقع أنه سيحصد ميدالية ذهبية ولكن في البطولة المقبلة إن شاء الله.

وتابعت: لعبت البطولة برجل واحدة منذ التصفيات المؤهلة لطوكيو، حيث تعرضت لإصابة في الأنكل خلال مشاركتي بالمكسيك وتحدثت مع رئيس اللجنة الطبية باللحنة الأولمبية فطلب مني نزول مصر، وخضعت لجلسات وتمكنت على الأقل من المشاركة في البطولة.

من جانبه، أعرب والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته الكبيرة بتتويج ابنته بالبرونزية الثانية على التوالي في الأولمبياد، وقال والد هداية ملاك في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أشكر كل الشعب المصري على مساندة هداية، وهي ابنة مصر كلها وليست ابنتنا فقط، ظننا في ربنا كان كبيرا بأن تحقق ميدالية لمصر وكانت عند حسن الظن بها، وهي تعبت كثيرا وتستحق أكثر من ذلك، وأرى أنها كانت تستحق الميدالية الذهبية.. لترد البطلة المصرية "المرة الجاية إن شاء الله".

وأضاف: تلقيت تهنئات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ووجدت متابعين كثرين لي على السوشيال ميديا، عقب بوست تهنئة لهداية، وهذا الأمر فاجأني.