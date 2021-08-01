شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: تنظيم المسابقات في مصر أمر مزعج ويصنع الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن هناك بعض التخبط في إدارة أحمد مجاهد لاتحاد الكرة المصري، فيما يخص تنظيم المسابقات المحلية، قائلا: "الأمر مزعج وهناك أزمات عديدة وتخبط في تنظيم المسابقة بسبب عدم وجود نظام داخل الاتحاد ولجنة تتولي توزيع المباريات".

وأوضح يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض، أنه كان مدربا بالدوري السعودي من 2011 وكان هناك تنظيم لا مثيل له وغير مسبوق بسبب وجود لجنة محترفة تدير المسابقة بعيدا عن اتحاد الكرة.

وأضاف أن ما يحدث في الدوري أمر سلبي ويقلل من قيمة المسابقة، وهناك عشوائية غير مسبوقة موضحا: "يعيب في جدول الدوري الجديد أن المباريات ليست في موعد واحد، وهذا يخل بتكافؤ الفرص، ولكن يجب علي لاعبي الزمالك القتال لأحراز اللقب".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وأسوان قبل نهائى كأس مصر الذى كان مقررا له يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التى طرأت على جدول الدورى العام، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبى لدور الـ8 بأولمبياد طوكيو.