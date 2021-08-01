شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمم إفريقيا بالكاميرون: نعد بأن تكون البطولة القادمة في يناير الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مايكل ديساكي، مدير بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أن هناك وفدا من الكاف جاء لفحص الفنادق والملاعب والبنية التحتية.

وقال ديساكي، خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك وفد من الكاف جاء إلى الكاميرون لعمل فحوصات على الفنادق والملاعب والبنية التحتية، وكل شيء يسير بشكل جيد، الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل".

وأضاف: "نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية، ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".

واختتم: "الكاف أرسل لنا شرحا تفصيليا عن كل شيء بخصوص الأمور الطبية، وجاهزون لتنفيذ البروتوكول الطبي".