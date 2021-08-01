شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم شوقى غريب مع المنتخب الأوليمبى حتى الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بعد السقوط أمام البرازيل، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت ظهر السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.

وشارك المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين وأستراليا، ونجح في التعادل مع إسبانيا والفوز على أستراليا والسقوط أمام الأرجنتين، ليتأهل لدور الثمانية لمواجهة البرازيل التي أنهت مشوار المنتخب.

وتولى شوقى غريب قيادة المنتخب الأوليمبى من يوم 23 يناير عام 2018 إلى الوقت الحالي، أي ما يقرب من عامين و7 أشهر قاد فيها المنتخب في 24 مباراة خلال هذه الفترة.

ونستعرض حصاد شوقى غريب مع المنتخب الأوليمبى حتى الآن:

لعب: 24 مباراة

فاز: 15 مباراة

تعادل: 4 لقاءات

خسر: 5 مواجهات

سجل: 38 هدفا

استقبل: 16 هدفا