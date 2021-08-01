شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. منافسات البعثة المصرية فى الأولمبياد اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأحد ، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم "كرة اليد وسلاح الشيش وتنس الطاولة والمصارعة " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

4:00 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال