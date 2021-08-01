شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: زوجي قال لي "مش عايزهم يقولوا مستواها قل بعد الجواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن أبرز رسالة تحفيزية قالها لها زوجها قبل خوض منافسات الأولمبياد، وقالت هداية، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": زوجي قال لي المهم ترجعي سليمة حتى لو مش هتكسبي، وانتي كده كده بطلة، تحمل معي الكثير بسبب الإصابات، وقال لي مش عايزهم يقولوا بعد الزواج مستواها قل.

وأضافت: صعب جدا حصد ميداليتين أولمبيتين على التوالى، خاصة أنني واجهت منافسين أقوى في وزن 67، وهو أكثر 10 كيلو من الوزن الذي نافست فيه سابقا، لأنه ليس لديّ تصنيف فيه، فكنت أواجه لاعبات كبيرات جدا، لم أصدق أنني حصدت ميدالية في هذا الوزن، ولكنه نتيجة اجتهاد كبير.

وتابعت: كان شرف كبير لي مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه لنا كان كبيرا، والاتحاد والنادي ووزارة الرياضة كان هناك دعم كبير منهم، و"الحمد لله ربنا مضيعش تعبنا".

واختتمت: والدي في السعودية ووالدتي في أمريكا مع جدتي، ويتابعوني باستمرار، وفي أولمبياد لندن كل أسرتي تواجدت معي لتحفيزي وقتها وحزنت لخسارتي وكنت أتمنى أفرحهم.