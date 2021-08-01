شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الشناوي يفوق كل حراس الدوري الإنجليزى والدوريات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، أنه على الرغم من خروج المنتخب الأوليمبى من الأولمبياد، إلا أن محمد الشناوى حارس الأهلي دخل اهتمامات العالم كله، وما وصل له شيء يدعو للفخر.

وقال أحمد ناجى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مصر خرجت من الأولمبياد ودخل محمد الشناوى اهتمامات العالم، وكل وكلات الأنباء تتحدث عن محمد الشناوى صاحب الحالة الاستثنائية".

وأضاف مدرب حراس سموحة: "فخور بما يقدمه الحارس وأحب أشكر كل المدربين، لأن محمد الشناوى لديه ثبات انفعالى مش عادى ووصل إلى أعلى نقطة في مستواه الفني والفضل يرجع إلى كل مدربيه".

وتابع: "راهنت على مستوى الشناوى وعمره 14 عاما، ولو في أوروبا مش شايفين مستوى الشناوى يبقى "مبيشوفوش" حاجة؛ لأنه يفوق كل حراس الدوري الإنجليزى والدوريات الأوروبية".

وتابع أحمد ناجى: "هناك أوجه تشابه كبيرة بين الشناوى وعصام الحضرى، وكمان محمد لسه أمامه 12 أو13 موسم ومحدش يتكلم عن سن الشناوى هو حد عنده القماشة دى والحضرى اعتزل بعد الأربعين".