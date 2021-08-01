شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: النصر السعودي جدد عرض الشناوي والحارس متمسك بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الإعلامي سيف زاهر، إن نادي النصر السعودي قدم عرضا جديدا لضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في ظل تألقه سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية، وقال زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم": محمد الشناوي حالة خاصة جدا؛ لأن كل الكواليس من داخل الأهلي أن محمد الشناوي = النادي الأهلي، وقلبه هو النادي الأهلي، وعندما تلقى عرضاً في المرة الأولى ترك القرار للنادي، والنصر قدم عرضا جديدا لكن الأهلي متمسك بالشناوي والشناوي سيتمسك بالأهلي.

وأضاف: في يوم من الأيام دار حديثاً بيني وبين الشناوي وتحدثت معه عن العروض والفلوس والتفكير في الاحتراف، فرد وقال لي: أنا في الأهلي مختلف وسأركز على مستقبلي، لو كنت أخطط لمستقبل فلا يوجد أفضل من الأهلي، معنوياً ومادياً بعمل فلوس وبكتب تاريخ.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقف السداسي الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، بعد عودتهم رفقة المنتخب الأولمبي من اليابان.

ويتحدد موقف الساداسي الأولمبي من دخول قائمة مباراة دجلة بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية لفريقهم ومعرفة حالتهم البدنية، بحيث يتم ضمهم إذا ما كانت حالتهم الفنية تسمح بذلك أو يتم منحهم راحة سلبية قصيرة وإعفائهم من دخول قائمة مباراة دجلة، والانتظام في التدريبات الجماعية بعد استئناف التدريبات عقب مواجهة الأربعاء.

ورفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديل في برنامج مباراته ضد وادي دجلة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري، رغم إعلان اتحاد الكرة إقامة موعد المباراة، عقب قراره بتأجيل الدوري؛ بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود ويحدد موعد المباريات المتبقية من عمر الدور بعد خروج الفراعنة من الأولمبياد.